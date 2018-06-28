МВД не зафиксировало нарушений общественного порядка на матче ЧМ в Волгограде

В Волгограде прошел матч группового этапа чемпионата мира между сборными Японии и Польши

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Нарушений общественного порядка в четверг во время матча чемпионата мира по футболу Япония - Польша в Волгограде не отмечено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка допущено не было",- сказала представитель областного главка МВД.

Ранее ТАСС сообщал, что на матче Япония - Польша был установлен рекорд посещаемости стадиона "Волгоград-Арена". По официальным данным, встреча собрала 42 189 зрителей.

Стадион "Волгоград-Арена" построен к чемпионату мира 2018 года. Арена располагается между правым берегом Волги и Мамаевым курганом. Матч ЧМ-2018 Япония - Польша стал последним в Волгограде.