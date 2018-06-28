Около сорока человек встретили сборную Уругвая по футболу у отеля команды в Сочи

Сборная Уругвая в четверг из Нижнего Новгорода прилетела в Сочи, где проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Около сорока уругвайских и российских болельщиков встретили сборную Уругвая у отеля в Сочи после прибытия команды в город на матч 1/8 финала чемпионата мира против португальцев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная Уругвая в четверг из Нижнего Новгорода прилетела в Сочи, где проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии. Игра состоится на стадионе "Фишт" 30 июня, начало - 21:00 мск.

Автобус с уругвайской сборной прибыл к отелю Radisson Blu, где команду встретили как соотечественники, так и российские болельщики, а также несколько представителей СМИ. Около десяти уругвайцев распевали песни, посвященные своей сборной, размахивали флагами и подготовили баннер со словами поддержки и фразой "Спасибо, Россия!" Порядка тридцати россиян также наблюдали за прибытием сборной Уругвая, некоторые из них поддержали иностранцев, исполнив с ними кричалки.

Футболисты не остались в стороне и с улыбками поприветствовали болельщиков из окон автобуса. После заселения в отель сборную Уругвая ждет торжественная приветственная часть, подробности которой не разглашаются. Прибытие в Сочи команды Португалии ожидается в пятницу.

"Я надеюсь, что наша команда победит, и чтобы укрепить веру в победу наших футболистов, я пришел их встретить сюда", - рассказал ТАСС уругвайский болельщик Маудо. "Это будет очень зрелищная игра, так как у нас одна из самых сильных команд на этом чемпионате мира. Я пришел встретить нашу сборную, чтобы они увидели, как мы все верим в них и поддерживаем всей душой", - добавил другой уругваец Паскуаль.

После побед над командами Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0) сборная Уругвая с девятью очками заняла первое место в группе A. Победитель игры между уругвайцами и португальцами в четвертьфинале чемпионата мира встретится с сильнейшей командой пары Франция - Аргентина, которая проведет свой матч 30 июня в Казани, начало - 17:00 мск.