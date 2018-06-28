Тренер сборной Сенегала гордится своей командой, несмотря на вылет с чемпионата мира

В четверг в Самаре сенегальцы проиграли в заключительном матче группового этапа чемпионата мира команде Колумбии со счетом 0:1

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Игра сенегальских футболистов в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против колумбийцев вызвала чувство гордости у тренера команды Алиу Сиссе, несмотря на поражение. Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции.

В четверг в Самаре сенегальцы проиграли в заключительном матче группового этапа чемпионата мира команде Колумбии со счетом 0:1 и завершили выступление на турнире. В турнирной таблице группы H сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка, обе команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью.

В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам фэйр-плей, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть желтых карточек, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше.

"Так складываются правила, мы не вышли в финал из-за рейтинга "фэйр-плей", у нас было меньше очков, чем нужно. Сегодня мы не квалифицировались, потому что мы этого не заслужили, но я горжусь своей командой. Я разочарован, наши игроки боролись за сборную, я буду поощрять их, потому что в будущем мы можем ожидать много чего хорошего от нашей команды", - заявил Сиссе.

"Количество карточек - это одно из правил, у нас есть целый ряд правил, который был установлен, мы должны это уважать. Нам хотелось бы вылететь другим образом, жаль, конечно, но мы знаем, что таков регламент. Мы очень преданы футболу, может быть, мы поэтому получили больше карточек. Я думаю, что в первом тайме, мы могли бы забить, нам надо было конвертировать моменты в голы, а потом пенальти, который не был назначен за падение [нападающего] Садио Мане", - добавил специалист.

Из группы Н в плей-офф вышли сборные Колумбии и Японии. Их соперники определятся в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков и досрочно обеспечили себе место в плей- офф. Их матч пройдет позднее в четверг в Калининграде.