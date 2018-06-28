Тренер колумбийской сборной Пекерман сравнил плей-офф ЧМ с борьбой насмерть

В четверг сборная Колумбии выиграла у команды Сенегала со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Игры в плей-офф чемпионата мира по футболу сравнимы с борьбой насмерть. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман.

В четверг сборная Колумбии выиграла у команды Сенегала со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа. Колумбийская команда заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала.

"Любая команда, которая выходит в 1/8 финала, - хорошая. Мы говорим о 16 лучших командах мира. Сейчас будут другие матчи, которые нужно будет проводить по принципу "жизнь или смерть", и это экстремальная ситуация. Нужно будет играть с первой до последней минуты", - сказал он.

Пекерман добавил, что у англичан - вероятных противников колумбийцев в 1/8 финала - есть футболисты, которые играют на высоком уровне. "Но такие игроки есть и в нашей команде, которые, может, даже в чем-то лучше их", - добавил он.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе H, набрав шесть очков. В 1/8 финала колумбийцы сыграют с командой, которая займет второе место в группе G - сборной Англии или Бельгии.