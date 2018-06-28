Последний матч ЧМ-2018 на "Мордовия-Арене" в Саранске отметили массовым хороводом

В заключительном матче группового этапа встретятся сборные Туниса и Панамы

САРАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Десятки человек приняли участие в большом хороводе дружбы, который прошел на площади Тысячелетия в Саранске за несколько часов до начала последнего матча чемпионата мира по футболу на стадионе "Мордовия-Арена", где встретятся сборные Туниса и Панамы. Днем на площади начался гастрономический фестиваль "Вкусная Мордовия" - каждый из районов республики привез на него свои блюда. Кто-то завлекал гостей большими пирогами, а у стола одного из районов поставили картонную фигуру французского актера с российским гражданством Жерара Депардье, видимо, чтобы привлечь внимание иностранцев. Из-за жаркой погоды организаторам пришлось отказаться от целого ряда национальных мордовских блюд из мяса, но болельщики, которые пришли на фестиваль, этого не заметили. "Нам с подругой больше всего понравились печеные яблоки, а чай из самовара тоже очень хорош", - рассказала ТАСС болельщица из Японии. Участники каждого из районов республики были одеты в свои национальные костюмы (всего в Мордовии проживают представители более 100 национальностей), каждый район устроил свой хоровод, к которому присоединялись болельщики Туниса и Панамы.

Артисты местных коллективов учили панамских девушек движениям мордовских танцев, мужчины в возрасте пытались объяснить болельщикам из Туниса, как танцевать вприсядку. Участница одного из коллективов показывала гостю из Туниса, как играть на народных трещотках. "Я знаю, что это такое, - неожиданно ответил болельщик. - Мы такими шумели на трибунах, когда наша сборная играла с командой Англии". Один из тунисцев, завернутый в национальный флаг, принес с собой сосуд, в котором дымилось благовоние. Увидев, что на праздник пришел глава Мордовии Владимир Волков, иностранец подбежал к нему, воскурил благовоние возле него и почтительно поклонился. После завершения хоровода группы болельщиков двинулись на стадион. Панамцы гордятся своей сборной В отличие от перуанцев и колумбийцев, которые посещали Саранск во время чемпионата мира, панамцы вели себя перед матчем в Саранске очень сдержанно - никаких кричалок, дудок и массовых шествий. Небольшими группами они спокойно прогуливались в центре города и сидели в кафе. Многие из них посетили матчи своей сборной в Сочи и Нижнем Новгороде. Сборная Панамы впервые в своей истории выступает в финальной стадии чемпионата мира, и для большинства их болельщиков это стало настоящим праздником. Несмотря на то, что панамцы не одержали пока ни одной победы на чемпионате и лишились шансов на выход в плей-офф (проиграли бельгийцам со счетом 0:3 и англичанам - 1:6), многие болельщики говорили, что гордятся своими футболистами. "Матч с англичанами мне понравился больше всего, потому что в нем мы забили свой первый, исторический гол на чемпионате, - рассказал болельщик Хуан, который приехал в Россию вместе со своим отцом. - Следующая ступенька - это победа в матче с командой Туниса. Все мы были бы счастливы вернуться домой, если бы сборная взяла эти три очка".

Далуна из Панамы работает у себя на родине телеведущей, у нее запоминающаяся внешность: высокий рост, индейские черты лица и прическа афро. Увидев ее, панамские болельщики бросились с ней фотографироваться, за ними последовали российские болельщики, гости из Казахстана, и, наконец, тунисцы. Один из них предложил девушке надеть свой головной убор, который называется шешшия (сделан из шерсти, покрашенной в красно-кирпичный цвет, напоминает турецкую феску). Далуна засмеялась, показав на свои пышные курчавые волосы, со словами: "Боюсь, это будет сложно надеть мне на голову". На чемпионат она приехала не как журналист, а как болельщица. "У меня на родине все просто счастливы, что сборная попала на чемпионат мира. Многие плакали от радости, когда узнали об этом. Это была настоящая мечта, и нам абсолютно все равно, что мы проиграли обе игры, уже сам факт того, что мы здесь воодушевляет как никогда", - сказала она ТАСС. По ее словам, больше всего в Саранске ей понравилась погода - в день матча в городе 27 градусов тепла. "Я то думала, что тут холодно, прихватила с собой теплые вещи. А здесь погода как в Панаме, только не так влажно", - добавила Далуна. Татарские кричалки в поддержку сборной Туниса прозвучали в Саранске Российских болельщиков с символикой панамской команды можно было увидеть в Саранске во все дни чемпионата. Национальная сборная латиноамериканской страны на время чемпионата мира базируется в Саранске, а местные жители называют гостей не иначе как "наши панамцы". В день матча многие жители столицы Мордовии примерили и тунисскую атрибутику. В центре города были заметны воздушные шарики, раскрашенные в цвет флага Туниса, на многих российских болельщиках были футболки и кепки с символикой африканской страны. Все желающие могли выиграть их в викторину, которую представители Туниса организовали на своей промо-площадке на площади Тысячелетия. "Жители Саранска, как оказалось, многое знают про Тунис и его историю. Например, знают про то, что у нас развито туристическое направление, про финики знают, ну и про Карфаген, конечно", - сказал ТАСС сотрудник промо-площадки Абдель. За лучшую кричалку в поддержку тунисской команды можно было получить футболку или кепку с символикой сборной Туниса. Жители Саранска к этому испытанию, как будто, подготовились заранее.