Сборная Уругвая прилетела в Сочи для участия в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с португальцами

Матч Уругвай - Португалия состоится на сочинском стадионе "Фишт" 30 июня

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу раньше команды Португалии прилетела в Сочи для участия в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч Уругвай - Португалия состоится на сочинском стадионе "Фишт" 30 июня, начало - 21:00 мск. Самолет сборной Уругвая в четверг прибыл в Международный аэропорт Сочи, совершив посадку в 19:45 мск. Прибытие команды Португалии в Сочи ожидается в пятницу.

Сборная Уругвая во время пребывания в Сочи будет жить в отеле Radisson Blu. На пятницу у команды запланированы предматчевая тренировка и пресс-конференция.

Уругвайские футболисты одержали три победы в трех матчах группы А - над сборными Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). Уругвайцы с девятью очками заняли первое место в группе и вышли в плей-офф на сборную Португалии, которая с пятью очками стала второй в группе В. Португальцы обыграли команду Марокко (1:0) и добились ничьих с испанцами (3:3) и иранцами (1:1).

Победитель матча между сборными Уругвая и Португалии в четвертьфинале чемпионата мира встретится с сильнейшей командой пары Франция - Аргентина, которые начнут очную игру 30 июня в Казани в 17:00 мск.