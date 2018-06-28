Тренер: сборная Японии проиграла полякам на ЧМ по футболу из-за собственных ошибок

В четверг в Волгограде в матче третьего тура группового этапа сборная Польши обыграла японцев со счетом 1:0

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Японии по футболу проиграла команде Польши в матче группового этапа чемпионата мира из-за собственных ошибок. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер японцев Акира Нисино.

В четверг в Волгограде в матче третьего тура группового этапа сборная Польши обыграла японцев со счетом 1:0. Поляки проиграли предыдущие два матча в группе и не смогли выйти в плей-офф. Японцы же набрали четыре очка и сумели пройти в 1/8 финала.

"Мы проиграли матч из-за технических ошибок. Может это и ложка дегтя в бочке меда. Но мы прошли в 1/8 финала, и я хочу сейчас на этом сосредоточиться", - сказал Нисино.

Он добавил, что в матче с поляками команде Японии пришлось изменить свой стиль игры. "Сегодняшний матч психологически сложным - мы больше думали об обороне. Я не могу радоваться тому, как мы сыграли, но нам надо было выйти в 1/8 финала, и это было единственное решение", - добавил тренер.

В 1/8 финала сборная Японии сыграет с командой, которая займет первое место в группе G. Соперник японцев определится в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков и досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Матч 1/8 финала с участием японской команды пройдет 2 июля в Ростове- на-Дону, начало - 21:00 мск.

Нисино считает сборные Бельгии и Англии одинаково опасными соперниками. "Бельгия и Англия - команды мирового уровня, это серьезный вызов для нас. Надо очень внимательно проанализировать их сегодняшнюю игру, когда она закончиться, чтобы решить какую стратегию мы будем применять. Мы готовы сыграть и с той и с другой командой", - заключил Нисино.