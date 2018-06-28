РЖД вдвое увеличили количество камер хранения на вокзалах городов ЧМ-2018

В компании отметили, что в дни проведения матчей заполняемость камер хранения остается 100%-й, несмотря на увеличение их количества

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Количество камер хранения на вокзалах в городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, увеличено почти в два раза - с 11310 до 20240 штук. Об этом в четверг сообщает пресс-служба РЖД.

В компании подчеркнули, что заполняемость камер хранения в дни проведения футбольных матчей остается 100%-й, несмотря на увеличение их количества.

Так на вокзале Нижнего Новгорода количество камер хранения после начала чемпионата увеличили на 1268 единиц, в Саранске - на 972, в Екатеринбурге - на 780, в Самаре - на 711, в Казани - на 600. В Волгограде, Саратове, Сочи, Краснодаре, Ростове и в других городах, где пройдут футбольные матчи, на вокзалах появились от ста до 250 дополнительных камер хранения.

На московских вокзалах количество камер также пришлось увеличить. На Ярославском появились 907 дополнительных мест, на Казанском - 640, на Павелецком - 255 и на Ленинградском вокзале - 105.

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале появились 500 дополнительных стационарных камер и 72 автоматические. Также 27 автоматических ячеек появились на Витебском вокзале.