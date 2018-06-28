Стали известны стартовые составы сборных Панамы и Туниса на матч ЧМ-2018 в Саранске

Матч Панама - Тунис пройдет в Саранске, начало - в 21:00 мск

САРАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Стали известны составы сборных Панамы и Туниса на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футболу.

Состав сборной Панамы выглядит следующим образом: Хайме Пенедо, Фидель Эскобар, Роман Торрес, Габриэль Гомес, Эдгар Барсенас, Габриэль Торрес, Адольфо Мачадо, Луис Овайе, Рикардо Авила, Анибаль Годой, Хосе Луис Родригес.

Стартовый состав сборной Туниса: Аймен Матлути, Яссин Мерия, Уссама Хаддари, Рами Бедуи, Фахреддин Бен-Юссеф, Вахби Хазри, Фертани Сасси, Элье Скири, Гилан Шалали, Хамди Наггез, Наис Слити.

Матч Панама - Тунис пройдет в Саранске, начало - в 21:00 мск. Ранее команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, куда пробились сборные Англии и Бельгии, которые разыграют первое место в группе в очном поединке в Калининграде.