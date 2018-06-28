Варди выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ-2018 с бельгийцами

На скамейке запасных у англичан остался лучший на данный момент бомбардир турнира Гарри Кейн

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий "Лестера" Джейми Варди включен в стартовый состав сборной Англии по футболу на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

На скамейке запасных у англичан остался лучший на данный момент бомбардир турнира Гарри Кейн, в активе которого пять забитых мячей. У бельгийцев в стартовом составе отсутствуют нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар.

Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд, Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Джон Стоунс, Джейми Варди, Гэри Кэйхилл, Фил Джонс, Фабиан Дельф, Маркус Рэшфорд, Рубен Лофтус-Чик, Трент Александр- Арнольд.

Состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа, Томас Вермален, Маруан Феллайни, Торган Азар, Юри Тилеманс, Аднан Янузай, Мусса Дембеле, Дедрик Бойата, Миши Батшуайи, Насер Шадли, Леандер Дендонкер.

Матч Англия - Бельгия пройдет в Калининграде, начало - в 21:00 мск.