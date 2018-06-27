Тренер: сборная Польши смогла преодолеть психологическое давление в матче ЧМ с японцами

В четверг в Волгограде в матче третьего тура группового этапа сборная Польши обыграла японцев со счетом 1:0

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу смогла преодолеть психологическое давление в матче группового этапа чемпионата мира с командой Японии и одержать победу. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции сообщил тренер поляков Адам Навалка.

В четверг в Волгограде в матче третьего тура группового этапа сборная Польши обыграла японцев со счетом 1:0. Поляки проиграли предыдущие два матча в группе и не смогли выйти в плей-офф. Японцы же набрали четыре очка и сумели пройти в 1/8 финала.

"Мы мобилизовали все свои силы, сконцентрировались и выступили достойно в последнем матче. После предыдущих игр нам надо было справиться с психологическим давлением, которое свалилось на нас. Эмоциональный накал был большим", - сказал Навалка.

Он добавил, что игра с японцами стала важным моментом для сборной Польши. "Эта победа позволила подтвердить, что мы не сдаемся и что даже в конце можем доставить радость нашим болельщикам", - пояснил Навалка.

Тренер отметил, что сборная Польши набралась опыта на этом турнире, а молодые футболисты получили игровую практику.