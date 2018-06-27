Тренер сборной Польши Навалка не собирается в отставку после провала на ЧМ-2018

Сборная Японии проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата мира по футболу, но вышла в плей-офф турнира

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Тренер сборной Польши по футболу Адам Навалка заявил, что прежде, чем принимать решение о завершении работы во главе команды, ему нужно проанализировать прошедшие игры. Об этом тренер польской сборной заявил журналистам на послематчевой пресс- конференции.

"В вопросах продолжения карьеры на посту тренера я все- таки завишу от совета Футбольной ассоциации Польши. Надо тонко проанализировать игры, прошедшие на чемпионате мира в России. Я подготовлю отчет, сейчас не буду делать никаких заявлений", - сказал Навалка.

Сборная Японии проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата мира по футболу, но вышла в плей-офф турнира. Сборная Польши заняла последнее место в группе, набрав три очка.