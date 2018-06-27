Испанские футболисты тренировались в полном составе при рекордной для Краснодара жаре

В тренировке команды, которая состоялась в четверг, приняли участие все 23 футболиста

Сборная Испании во время чемпионата мира базируется в Краснодаре, в настоящий момент команда готовится к матчу 1/8 финала против команды России. Встреча состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Испании приняли участие в тренировке команды, несмотря на рекордную жару, установившуюся в Краснодаре в четверг. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В тренировке команды, которая состоялась в четверг, приняли участие все 23 футболиста. При этом заместитель начальника регионального гидрометцентра Андрей Бондарь сообщил ТАСС, что в четверг столбики термометра в Краснодаре поднимались выше отметки в плюс 39 градусов - это считается опасно высокой температурой. Кроме того, для Краснодара это самая высокая температура для июня за всю историю наблюдений, предыдущий рекорд был установлен в 1938 году - тогда в городе было 38 градусов тепла.

"Подобные температуры мы ожидаем и завтра, поэтому напоминаем горожанам, что при таких погодных условиях рекомендуется не находиться под солнцем, носить головные уборы и иметь при себе воду, избегать серьезных физических нагрузок. Но сборной Испании деваться некуда - у них чемпионат мира, тем более в Испании также достаточно высокие температуры. Правда, там климат помягче - сказывается близость Атлантического океана и Средиземного моря", - пояснил Бондарь.

На тренировке сборной Испании в среду присутствовали семьи нескольких футболистов, которые приехали, чтобы поддержать команду в преддверии первого матча плей-офф. Как рассказали ТАСС в пресс-службе испанской сборной, родственники футболистов уже находятся в Москве, где они посетят игру Испания - Россия. Представительница пресс- службы отметила, что в Россию прилетели не только жены и дети, но и родители некоторых футболистов.

Сборная Испании на групповом этапе одержала победу над командой Ирана (1:0), а также сыграла вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). Испанские футболисты с пятью очками заняли первое место в группе В.