Колумбийский футболист Мина признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с сенегальцами

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Колумбии

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Колумбии Ерри Мина признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира с командой Сенегала. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Колумбии. Мина отметился забитым мячом.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе H, набрав шесть очков. В 1/8 финала колумбийцы сыграют с командой, которая займет второе место в группе G. Это будет сборная Англии или Бельгии.