Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу

На данный момент известны шесть пар 1/8 финала из восьми, соперники колумбийцев и японцев определятся в матче сборных Англии и Бельгии

Сборная Японии стала первой командой, которая вышла в следующий раунд чемпионата мира по рейтингу fair play - наименьшему количеству желтых и красных карточек. Японцы в трех играх группового раунда совершили наименьшее количество фолов в турнире - 28.

МОСКВА, 28 июня. Сборные Колумбии и Японии стали последними командами, которые пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Колумбии вышла с первого места в группе H, японцы - со второго.

Ранее в 1/8 финала вышли сборные Уругвая, России, Испании, Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии и Бельгии. Впервые с 1982 года ни одна из африканских команд (на чемпионате мира - 2018 Африку представляли пять сборных) не смогла преодолеть первый раунд финальной стадии чемпионата мира. Из южноамериканских команд в следующий раунд вышли четыре сборные - худший показатель с 2006 года (3).

Худший с 2006 года результат продемонстрировали также представители Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна - только одна (сборная Мексики) из трех команд продолжит выступление по итогам группового раунда. В 1/8 финала сыграют десять европейских команд - лучший показатель с 2006 года. В 2010 и 2014 годах в плей-офф выходило по шесть представителей Европы. Больше десяти команд от Европы из группы ни разу не выходило.

Сборная Японии стала единственной из пяти команд Азиатской футбольной конфедерации, пробившейся в плей-офф.

Состав пар

На данный момент известны шесть пар 1/8 финала из восьми: Уругвай - Португалия (30 июня, Сочи), Франция - Аргентина (30 июня, Казань), Бразилия - Мексика (2 июля, Самара), Англия/Бельгия - Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Испания - Россия (1 июля, Москва, "Лужники"), Хорватия - Дания (1 июля, Нижний Новгород), Швеция - Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург), Колумбия - Англия/Бельгия (3 июля, Москва, "Спартак"). Соперники колумбийцев и японцев определятся в матче сборных Англии и Бельгии.

Российская команда в случае успеха в матче с испанцами в следующем раунде сыграет с победителем пары Хорватия - Дания, в полуфинале могут сыграть с командами Швейцарии, Швеции, Колумбии, Англии или Бельгии.

Заключительные матчи группового раунда пройдут 28 июня. В Калининграде встретятся англичане и бельгийцы, в Саранске - сборные Панамы и Туниса, которые потеряли шансы на выход в следующий раунд. Игры начнутся в 21:00 мск.