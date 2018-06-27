Сборная Колумбии по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места в группе H

Колумбийская команда одержала победу над сборной Сенегала со счетом 1:0 в матче третьего тура чемпионата мира

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии одержала победу над командой Сенегала со счетом 1:0 в матче третьего тура чемпионата мира 2018 года по футболу. Встреча прошла в Самаре, на матче присутствовало 41 970 человек. Мяч на 74-й минуте забил Ерри Мина. Команды до этого провели одну очную встречу, которая завершилась вничью - 2:2. На чемпионатах мира сборная Колумбии в четвертый раз сыграла с командой из Африки, в предыдущих трех матчах южноамериканцы одержали две победы и потерпели одно поражение.

У Японии и Сенегала получились идентичные показатели в группе H. Японцы заняли более высокое место по большему количеству очков в рейтинге fair play (учитываются желтые и красные карточки)



ℹ️Из регламента https://t.co/hyL21Rswbm pic.twitter.com/X5N5fETO4N — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) June 28, 2018

В турнирной таблице группы H сборная Колумбии заняла первое место, набрав шесть очков. Сборная Сенегала набрала четыре очка, столько же в активе у японцев, обе команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью (2:2). В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам фэйр-плей, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть, следовательно в таблице сборная Японии оказалась выше и заняла второе место, команда Польши стала последней в группе. В 1/8 финала сборная Колумбии сыграет с командой, которая займет второе место в группе G. Соперники колумбийцев и японцев определятся в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков, досрочно обеспечив себе место в плей-офф чемпионата мира. Матч 1/8 финала турнира с участием команды Колумбии пройдет 3 июля в Москве на стадионе "Спартак", японцы в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы G в Ростове-на-Дону (2 июля).