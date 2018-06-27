Сборная Японии по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 по рейтингу fair play

Японская команда в своем заключительном матче группового этапа турнира уступила сборной Польши со счетом 0:1

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Японии проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата мира по футболу, но вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Волгограде, игру посетили 42 189 зрителей.

Мяч на 60-й минуте забил Ян Беднарек.

Этот матч стал 1000-м в истории чемпионатов мира с участием команды из Европы. Японцы и поляки провели третью очную встречу в истории, в предыдущих двух матчах победу праздновала команда Японии. Поляки во второй раз сыграли на чемпионате мира против азиатской команды, в предыдущий раз такое случалось на турнире в 2002 году, тогда сборная Польши уступила команде Южной Кореи со счетом 0:2.

В турнирной таблице группы H сборная Японии заняла второе место, набрав четыре очка. Столько же очков в активе у сенегальцев, обе команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью. В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам фэйр-плей, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть желтых карточек, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше.

Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей-офф турнира по рейтингу "фэйр-плей". Данное правило было принято в 2016 году, до этого при равенстве всех показателей использовался жребий.

В 1/8 финала сборная Японии сыграет с командой, которая займет первое место в группе G. Соперник японцев определится в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков и досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Матч 1/8 финала с участием японской команды пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.