Россияне сыграют с египтянами и перуанцами на турнире среди болельщиков во время ЧМ

Фанаты из разных стран будут соревноваться в пятницу и субботу в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Жеребьевка международного футбольного турнира для болельщиков, приехавших на чемпионат мира в Россию, прошла в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС с места событий. Фанаты из разных стран будут соревноваться в пятницу и субботу в Северной столице.

"Это не спонсорский турнир, который организован на деньги спонсоров и обслуживает маркетинговые задачи, это организовывают болельщики для болельщиков. Нам удалось привлечь 15 команд, играем два дня: первый - групповой этап, второй - плей-офф. Для тех команд, которые не отберутся в плей-офф, предусмотрен специальный кубок [который также разыграют во второй день]. Играем восемь на восемь, два тайма по двадцать минут, это количество футболистов позволяет динамично играть, потому что мы играем ради игры, а не ради результата", - рассказал ТАСС один из организаторов турнира, президент клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов.

В чемпионате могут принять участие непрофессиональные игроки в возрасте от 25 лет. Команды распределены на четыре группы. В группе А сыграют фанаты сборных Сенегала, Колумбии, Марокко и вторая команда российских болельщиков, в группе B выступят болельщики из Камеруна, Италии, Китая и Сборная мира, куда вошли фанаты из разных стран, не собравшие полноценную национальную команду. Единственная группа, насчитывающая три команды, это группа С, в которой сыграют фанаты из Египта, Перу и основная команда болельщиков из России, группа D собрала игроков из Нигерии, Кипра, Алжира и Австралии.

"Австралийская команда организована русско- австралийским парнем по имени Питер. Он живет в Австралии, но родился в Самаре, он собрал команду в соцсетях. Наша команда никогда раньше не виделась, мы увидим друг друга завтра впервые, тем не менее мы собираемся выиграть! Австралийцы очень азартны - сначала нам надо выйти из группы, а затем мы собираемся победить, никак иначе", - сказал ТАСС игрок австралийской фан-команды Мэтью Досем.

Игроки некоторых команд, напротив, давно знакомы друг с другом, как сборная итальянских болельщиков, которые много лет живут в Петербурге и решили принять участие в турнире, несмотря на отсутствие на ЧМ-2018 национальной команды Италии.

Также давно знакомы между собой марокканцы - они приехали в Россию большой группой, узнали о турнире и решили принять в нем участие. "Я хотел бы сказать спасибо всем российским людям, они гостеприимные и приветливые. Мы узнали о турнире после того, как приехали в Россию, мы приехали большой компанией и решили сыграть, за нас самих и за нашу страну. Вообще атмосфера на чемпионате мира в России потрясающая, этот чемпионат по-настоящему удался, мне он нравится", - рассказал ТАСС марокканец Мухад Иоби.

Большие планы

Организаторы турнира не скрывают, что надеются на развитие турнира болельщиков, на то, что чемпионаты среди футбольных фанатов будут проходить и в будущем во время чемпионатов мира.

"Мы очень надеемся, что как фан-зоны, которые первые появились на чемпионате мира 2006 года в Германии, а потом стали обязательной составляющей частью чемпионатов мира, так и турниры среди болельщиков должны стать неотъемлемой частью крупных международных турниров", - отметил Латыпов.

Турнир среди болельщиков проходит при поддержке Российского футбольного союза под девизом Gentlefan.