Калининград готовится принять последний матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии

Английская и бельгийская сборные сыграют друг с другом в матче третьего тура группового этапа

Заключительный матч в Калининграде собрал тысячи бельгийских, английских, российских и болельщиков других сборных, которые в ожидании игры вышли на улицы и наполнили город атмосферой праздника.

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Самый западный регион России в четверг принимает последний матч чемпионата мира по футболу, в 21:00 мск на стадионе начнется встреча сборных Англии и Бельгии в рамках третьего тура группового этапа мирового первенства.

Ждали игру между командами Англии и Бельгии не только болельщики из этих стран, но и сами жители Калининграда. "Когда стало известно, что у нас играют бельгийцы с англичанами, мне позвонил племянник и сказал, что приедет летом, срочно нужно покупать билеты. На стадион пойду обязательно, мы этого давно ждали и не сможем такое пропустить", - рассказал ТАСС местный житель Виктор.

Он добавил, что сожалеет о том, что чемпионат для Калининграда подходит к концу. "Улицы были наполнены праздником, тысячи болельщиков. На это приятно смотреть, живу в Калининграде всю жизнь, но такого не видел ни разу. Жаль, что сегодня все закончится, мы только вошли во вкус", - отметил собеседник агентства.

С ним согласна и местная жительница Ольга. "Никаких неудобств, пусть кричат, это ведь праздник, нужно относится проще. Приятно видеть столько счастливых людей на улицах", - отметила она.

С погодой повезло

Погода в Калининграде также решила устроить подарок всем гостям и жителям города на время последнего матча - всю неделю в городе постоянно шел дождь, а столбики термометров не поднимались выше отметки в 15 градусов, однако в преддверии игры установилась настоящая тридцатиградусная жара, а на небе не было ни намека на возможные осадки.

При этом болельщики, похоже, даже рады такой погоде, многие облюбовали зеленый газон возле торгового центра в центре города и загорали на нем, охлаждаясь мороженым и напитками.

"Очень жарко, мы будто в Африке. А мы думали, что в России везде холодно", - отметил в беседе с ТАСС болельщик из Англии Винс.

Несмотря на жару, большим спросом среди болельщиков пользовались шапки-ушанки. "Шапки разбирают огромными количествами, любых цветов, это любимый аксессуар болельщика. Хорваты просто смели всю витрину, теперь вот бельгийцы покупают, англичане тоже не отстают. Им нравится ушанка, они говорят, что такие шапки у них не купить", - рассказал продавец атрибутики Александр на площади Победы в центре города, который проработал на протяжении всех четырех матчей.

Два лагеря поддержки

Если во время предыдущих матчей чувствовался явный перевес по количеству болельщиков одной из команд, то англичане и бельгийцы, по впечатлениям корреспондента ТАСС, достигли паритета - на улицах Калининграда в четверг было примерно одинаковое число фанатов как с Туманного Альбиона, так и с родины шоколада. При этом в городе можно было также встретить отголоски предыдущих игр, корреспонденту ТАСС удалось пообщаться с марокканцами, которые приехали сюда ранее для поддержки национальной сборной и остались посмотреть футбол.

"На стадион не пойдем, но будем смотреть игру на большом экране в фан-зоне. Наша команда покинула чемпионат, но турнир на этом не закончился - красивый футбол еще впереди и мы с удовольствием остаемся в этой атмосфере", - рассказал ТАСС болельщик из Марокко Азиз.

Также на улицах города можно увидеть хорватов, сербов, жителей Польши, Германии и других стран. В дни последнего матча Калининград стал местом встречи многих национальностей - переходя дорогу и оказавшись в толпе ожидающих, было сложно услышать русскую речь.