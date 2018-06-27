Калининград готовится принять последний матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Самый западный регион России в четверг принимает последний матч чемпионата мира по футболу, в 21:00 мск на стадионе начнется встреча сборных Англии и Бельгии в рамках третьего тура группового этапа мирового первенства.
Заключительный матч в Калининграде собрал тысячи бельгийских, английских, российских и болельщиков других сборных, которые в ожидании игры вышли на улицы и наполнили город атмосферой праздника.
Ждали игру между командами Англии и Бельгии не только болельщики из этих стран, но и сами жители Калининграда. "Когда стало известно, что у нас играют бельгийцы с англичанами, мне позвонил племянник и сказал, что приедет летом, срочно нужно покупать билеты. На стадион пойду обязательно, мы этого давно ждали и не сможем такое пропустить", - рассказал ТАСС местный житель Виктор.
Он добавил, что сожалеет о том, что чемпионат для Калининграда подходит к концу. "Улицы были наполнены праздником, тысячи болельщиков. На это приятно смотреть, живу в Калининграде всю жизнь, но такого не видел ни разу. Жаль, что сегодня все закончится, мы только вошли во вкус", - отметил собеседник агентства.
С ним согласна и местная жительница Ольга. "Никаких неудобств, пусть кричат, это ведь праздник, нужно относится проще. Приятно видеть столько счастливых людей на улицах", - отметила она.
Погода в Калининграде также решила устроить подарок всем гостям и жителям города на время последнего матча - всю неделю в городе постоянно шел дождь, а столбики термометров не поднимались выше отметки в 15 градусов, однако в преддверии игры установилась настоящая тридцатиградусная жара, а на небе не было ни намека на возможные осадки.
При этом болельщики, похоже, даже рады такой погоде, многие облюбовали зеленый газон возле торгового центра в центре города и загорали на нем, охлаждаясь мороженым и напитками.
"Очень жарко, мы будто в Африке. А мы думали, что в России везде холодно", - отметил в беседе с ТАСС болельщик из Англии Винс.
Несмотря на жару, большим спросом среди болельщиков пользовались шапки-ушанки. "Шапки разбирают огромными количествами, любых цветов, это любимый аксессуар болельщика. Хорваты просто смели всю витрину, теперь вот бельгийцы покупают, англичане тоже не отстают. Им нравится ушанка, они говорят, что такие шапки у них не купить", - рассказал продавец атрибутики Александр на площади Победы в центре города, который проработал на протяжении всех четырех матчей.
Если во время предыдущих матчей чувствовался явный перевес по количеству болельщиков одной из команд, то англичане и бельгийцы, по впечатлениям корреспондента ТАСС, достигли паритета - на улицах Калининграда в четверг было примерно одинаковое число фанатов как с Туманного Альбиона, так и с родины шоколада. При этом в городе можно было также встретить отголоски предыдущих игр, корреспонденту ТАСС удалось пообщаться с марокканцами, которые приехали сюда ранее для поддержки национальной сборной и остались посмотреть футбол.
"На стадион не пойдем, но будем смотреть игру на большом экране в фан-зоне. Наша команда покинула чемпионат, но турнир на этом не закончился - красивый футбол еще впереди и мы с удовольствием остаемся в этой атмосфере", - рассказал ТАСС болельщик из Марокко Азиз.
Также на улицах города можно увидеть хорватов, сербов, жителей Польши, Германии и других стран. В дни последнего матча Калининград стал местом встречи многих национальностей - переходя дорогу и оказавшись в толпе ожидающих, было сложно услышать русскую речь.
Традиционно главным местом гуляний любителей футбола стала площадь Победы в центре города, которая еще в среду была разделена на два условных лагеря поддержки - бар у торгового центра оккупировали бельгийские фанаты, а кафе на противоположной стороне стало штабом поддержки сборной Англии, болельщики которой плотно завесили национальными флагами всю веранду, а на лужайке рядом развернули белое полотнище с красным крестом длиной около 10 метров.
Не обошлось и без шумового сопровождения, весь вечер среды, ночь и в течение четверга площадь сотрясали кричалки бельгийцев, услышав которые, англичане на противоположной стороне площади мгновенно отзывались своей фанатской песней, а также гулом свистков. В ход также шли барабаны, а местные музыканты играли на гитарах.
Последний матч для города был также украшен еще одним событием - для болельщиков в городе начался гастрономический фестиваль балтийской кухни, который организовали в городе местные повара при поддержке федерального проекта "Гастрономическая карта России". Любителям поесть предложили рыбу, традиционное ореховое лакомство марципан, кильку, а также кенигсбергские клопсы - мясные шарики с соусом.
"Меня угостили рыбой, это очень вкусно", - рассказал болельщик из бельгийского города Алст по имени Пит.
Ели и пили любители футбола и в барах на площади Победы. Как рассказал ТАСС Максим Ткачев - владелец кафе "Веранда Москва-Берлин", которое пережило уже три наплыва болельщиков из Хорватии, Сербии, Марокко, а сегодня стало бельгийским штабом поддержки, болельщики выбирают самые разнообразные блюда.
"В целом обошлось без потерь, ведут себя спокойно, несмотря на то, что шумят - за все время чемпионата разбили лампочку и несколько бокалов. Статистики по выпитому пиву не ведем, но счет там идет на тысячи литров. Окончательные итоги подведем уже после окончания чемпионата", - отметил Ткачев.
Несмотря на то, что сегодняшний матч не имеет принципиального значения для сборных Англии и Бельгии - обе команды гарантировали себе выход из группы G в 1/8 финала независимо от исхода встречи, однако английские болельщики, опрошенные ТАСС, уверены в безоговорочной победе своих футболистов.
"Счет будет 1:0 в нашу пользу. Бельгия сильная команда, но мы сильнее. И мы поддержим наших футболистов на поле, у меня нет сомнений, что и кубок возьмем мы - действующие чемпионы (сборная Германии - прим. ТАСС) вылетели с турнира, а значит наши шансы выросли", - рассказал ТАСС Терри из Англии с раскрашенными в красно-белый цвет волосами и завернутый в национальный флаг.
Бельгийские болельщики оказались более сдержанными в прогнозировании исхода матча. "Будет ничья, я думаю 0:0. Англичане сильные, но наша команда сегодня не сможет играть в полную силу - на поле не выйдут наши лучшие футболисты. Ромело Лукаку не сыграет, это плохо", - отметил в беседе с ТАСС бельгийский болельщик из Бельгии Жеренми.
Верит в ничью и глава города Калининграда Алексей Силанов. "Когда мы смотрим матчи, мы всегда думаем о последствиях. Надеюсь, что после игры никто не будет сильно расстроен поражением, а кто-то очень активно праздновать победу. Я за мир во всем мире и за дружескую ничью, тогда все пройдет максимально спокойно", - отметил Силанов на пресс-конференции.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде уже состоялись три матча группового этапа: встречу Хорватия - Нигерия (2:0) 16 июня посетили 31 136 зрителей, Сербия - Швейцария (1:2) 22 июня - 33 167, встреча Испания - Марокко (2:2) 25 июня собрала аншлаг - 33 973.