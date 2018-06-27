Рекорд посещаемости стадиона "Волгоград-Арена" установлен на матче ЧМ-2018 Япония - Польша

По официальным данным, встреча собрала 42 189 зрителей

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости стадиона "Волгоград-Арена" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Польши. По официальным данным, встреча собрала 42 189 зрителей.

В понедельник на стадионе проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Японии и Польши.

Предыдущий рекорд был установлен 18 июня 2018 года на матче первого тура группового этапа чемпионата мира между командами Англии и Туниса (2:1), та встреча собрала 41 064 зрителя.

Стадион "Волгоград-Арена" построен к чемпионату мира 2018 года. Арена располагается на бровке берегового склона Волги, вблизи городского парка и Мамаева кургана. Матч Япония - Польша стал последней игрой чемпионата мира в Волгограде.