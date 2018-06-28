Субашич: сборная Хорватии намерена показать свою лучшую игру в матче ЧМ с датчанами

На стадии 1/8 финала хорваты 1 июля в Нижнем Новгороде сыграют с датской командой

РОЩИНО /Ленинградская область/, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии постарается показать свой лучший футбол в матче чемпионата мира с командой Дании. Об этом на пресс-конференции заявил хорватский вратарь Даниел Субашич.

Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы D, набрав девять очков. На стадии 1/8 финала хорваты 1 июля в Нижнем Новгороде сыграют с датчанами, занявшими второе место в группе C.

"Мы видим, что на этом чемпионате мира нет фаворитов, в 1/8 финала никому не будет легко, но, мы постараемся показать свой лучший футбол и, надеюсь, победим. Датчане уверенно попали на чемпионат мира, они много не проигрывают, у них есть великолепный игрок Кристиан Эриксен, за которым очень приятно наблюдать. Сегодня футбол очень развит, каждая команда очень технична, но мой тренер даст все рекомендации и информацию о том, как играть против датчан", - сказал Субашич.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи 1/8 финала турнира пройдут на восьми стадионах в семи городах страны.