Федерация футбола Марокко отправила в ФИФА видеонарезки спорных судейских решений

В федерации отметили, что эти ошибки не позволили сборной Марокко бороться на равных с соперниками

ТАСС, 28 июня. Королевская марокканская футбольная федерация направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу судейских ошибок, которые были совершены в матчах группового раунда чемпионата мира с участием национальной команды страны и сборных Испании и Португалии. Об этом сообщает пресс-служба марокканской организации.

Отмечается, что в письме вложены видеофайлы эпизодов со спорными судейскими решениями.

В федерации отметили, что эти ошибки не позволили сборной Марокко бороться на равных с соперниками. В письме отмечается, что в спорных ситуациях судьи не прибегали к системе видеопомощи арбитров (VAR).

Сборная Марокко заняла четвертое место в группе В и завершила выступление на чемпионате мира. Африканская команда уступила сборным Ирана и Испании с одинаковым счетом 0:1, в заключительном туре марокканцы сыграли вничью с португальцами (1:1).

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.