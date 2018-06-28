DFB: будущее Йоахима Лёва в сборной Германии по футболу прояснится на следующей неделе

Немцы впервые в истории не смогли преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Немецкий футбольный союз (DFB) рассчитывает, что о будущем Йоахима Лёва в сборной Германии станет известно в течение следующей недели. Об этом заявил в четверг во Франкфурте-на-Майне глава DFB Райнхард Гриндель.

В среду сборная Германии в третьем туре группового этапа чемпионата мира проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 и заняла последнее место в группе F. Немцы впервые в истории не смогли преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира.

"Мы договорились, что спортивное руководство сборной на следующей неделе представит нам первый анализ выступления, и после этого, я рассчитываю, главный тренер выскажется относительно своего будущего", - сказал функционер. По его словам, после провала немецких футболистов нужно отказаться от "суетливых и пустых действий" и сосредоточиться на мерах, которые позволят выбраться из кризиса.

Лёв, чей контракт действует до 2020 года, на послематчевой пресс-конференции отказался говорить о том, остается ли он главным тренером.