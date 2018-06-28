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Немецкая "команда" художников победила в "Футбольной ночи" в ростовском музее искусств
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В ночь с 27 на 28 июня в пяти музеях Ростовской области проходила "Футбольная ночь музеев"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Картины германских художников XVIII и XIX веков, находящиеся в залах Ростовского областного музея изобразительных искусств и объединенные волей устроителей "Футбольной ночи" в одну команду, стали победителями виртуального турнира, который был посвящен чемпионату мира в России. Этот успех немецких художников практически совпал по времени с неудачей сборной Германии, которая ранее, проиграв команде Южной Кореи (0:2), прекратила участие в мировом первенстве.

В ночь с 27 на 28 июня в пяти музеях Ростовской области проходила "Футбольная ночь музеев". Мероприятия, приуроченные к ЧМ-2018, состоялись в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике, Новочеркасском музее истории донского казачества, Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике, Таганрогском художественном музее и Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее- заповеднике. В Ростове-на-Дону "Футбольная ночь" проходила в областном музее краеведения и музее изобразительных искусств, которые посетил корреспондент ТАСС.

"Наш виртуальный футбольный турнир проходил в залах, где представлены картины старых мастеров Западной Европы - художников Италии, Фландрии, Голландии, Франции и Германии, - рассказала ТАСС заведующая научно-просветительским отделом Ростовского областного музея изобразительных искусств Лариса Гордеева. - Картины в нашем "матче" стали у нас "игроками" одной из пяти "сборных". Всем посетителям мы раздали жетоны в виде футбольных мячей, и после проведенной небольшой экскурсии наши гости стали отдавать предпочтения тому или иному "игроку". Кому-то больше всего полюбились картины, на которых присутствуют какие-то состязательные сюжеты, другие считали, что из героя выбранной им картины получился первоклассный игрок или тренер".

"Каждый гость записывал самые понравившиеся ему картины на свой футбольный жетон. Победившая в турнире сборная определялась по географической принадлежности "игрока", собравшего наибольшее количество голосов. Француз Антуан Пэн, являвшийся придворным художником прусских королей, с портретом барона Самуэля фон Коккей принес победу сборной Германии. Так получилось, в ростовском музее Германия вчера выиграла, а на чемпионате мира по футболу - потерпела катастрофу", - заметила собеседница агентства.

По словам Гордеевой, совсем немного не хватило до победы картине знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Сусанна и старцы". "Право голоса имели около 25 посетителей музея, и гораздо больше было людей из группы поддержки, которые своими советами также активно участвовали в процессе", - сказала сотрудник музея изобразительных искусств.

"Но залы западноевропейских мастеров были не единственной площадкой, где проходили культурные мероприятия, приуроченные к чемпионату мира по футболу. На других этажах у нас были организованы встречи с известными ростовскими художниками, проводились различные арт-игры. Во дворе музея у нас выступали фольклорные, цирковые, музыкальные и танцевальные самодеятельные коллективы", - заключила собеседница ТАСС.

Футбольный рок раздался в ночи во дворе ростовского музея краеведения

В областном музее краеведения, который расположен менее чем в полукилометре от музея изобразительных искусств, непосредственными участниками "Футбольной ночи" стали около 100 посетителей. Юные гости музея имели возможность принять участие в конкурсе детского рисунка "Футбол! Футбол!", посетители постарше были вовлечены в интерактивное мероприятие "Чем воевали наши предки", которое проводил один из местных военно-исторических клубов.

Самые спортивные участники "Футбольной ночи" состязались в конкурсе по чеканке мяча, а по его завершении все желающие могли совершить интерактивную экскурсию по выставке "Из истории национальной сборной".

В центральном дворике музея сперва прошел детский футбольный концерт, посвященный футболу и его болельщикам. Спустя некоторое время на сцену вышли ростовские рок- музыканты, которым активно хлопали зрители постарше.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы участники "Футбольной ночи" в нашем музее не скучали ни минуты, - сказал ТАСС один из сотрудников музея краеведения. - Но посетителей пришло немного меньше, чем мы ожидали. Скорее всего, это связано с тем, что количество болельщиков, приехавших в Ростов, сейчас очень сильно уменьшилось по сравнению с предыдущими днями. Но чем ближе будет к нам по времени матч 1/8 финала, тем больше туристов будет в городе".

Собеседник ТАСС отметил, что в дни матчей в музее краеведения не было отбоя от посетителей. "Наибольший интерес к нашему музею проявляли мексиканцы, которые в очень большом количестве приехали в Ростов. Также к нам приходили бразильцы, уругвайцы, исландцы, хорваты. Да и российские болельщики тоже постоянно заходят", - подытожил сотрудник музея.

В Ростове-на-Дону уже состоялись четыре матча чемпионата мира по футболу: Бразилия - Швейцария (1:1), Уругвай - Саудовская Аравия (1:0), Мексика - Южная Корея (2:1) и Исландия - Хорватия (1:2). 2 июля на "Ростов-Арене" пройдет матч 1/8 финала.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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