Болельщики перед матчем ЧМ в Самаре попрыгали на скакалке и спустились в бункер Сталина

Матч Сенегал - Колумбия проходит в четверг на стадионе "Самара-Арена"

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. колумбийцев и около 250 болельщиков из Сенегала прибыли в Самару, чтобы поддержать сборные своих стран на матче Сенегал - Колумбия, который в эти минуты проходит в городе. Перед началом игры болельщики успели прогуляться по набережной Волги, спуститься под землю в бункер Сталина и пройти шествием под барабанный бой по "последней миле" перед стадионом. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Самара уже приняла встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия 17 июня, Дания - Австралия 21 июня, Уругвай - Россия 25 июня. В четверг на стадионе "Самара-Арена" проходит матч Сенегал - Колумбия. В Самаре также пройдут игры 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Бункер Сталина Гости из Колумбии стали самой многочисленной группой иностранных болельщиков, которые когда-либо до этого посещали Самару. По данным местных властей, поддержать свою сборную на матч Сенегал - Колумбия прибыли более 20 тыс. колумбийцев. До этого рекорд принадлежал болельщикам из Австралии - на матч Дания - Австралия 21 июня в Самару приехали 12 тыс. человек. Болельщиков из Сенегала в город прибыло не так много - около 250 человек.

Фанатов футбола Самара встретила жаркой погодой - около 30 градусов выше нуля. Но это не помешало им перед матчем посвятить время изучению города и его истории. Особой популярностью у иностранных гостей пользовалось Бомбоубежище резервной ставки Верховного Главнокомандующего, или бункер Сталина. Колумбийские болельщики в желтых футболках стояли в очереди, чтобы спуститься по лестнице на 37-метровую глубину и увидеть комнату отдыха Иосифа Сталина и зал заседаний членов советского правительства. "Не думал, что там так далеко спускаться. Масштабное сооружение. Внизу прохладно, и даже есть интернет, обязательно сходите", - рассказал один из колумбийских болельщиков. Пушкин по-испански Фанаты успели прогуляться по набережной Волги, оценить красоту Иверского монастыря. Рядом с Самарским драматическим театром корреспондент ТАСС встретил двух девушек в желтых футболках, одна из которых громко читала со смартфона на испанском фрагменты биографии "Сандро Пушкина". Как оказалось, Мариса и Лусия вместо экскурсии в бункер сходили в сквер имени Пушкина, где установлен бюст поэта. "Решили прочитать про вашего знаменитого поэта. Самара - красивый город, но слишком жарко", - заметила Мариса. Шествие к стадиону и прогнозы на матч За два часа до начала матча болельщики устроили импровизированное шествие по "последней миле" перед стадионом. Под барабанный бой и речевки на испанском к спортивной арене прошли несколько сотен фанатов в желтых футболках. Правда, до самого стадиона колонна не дошла, минут через 15 остановившись перед девушками и парнями в русских национальных костюмах.