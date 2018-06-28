Захарова раскритиковала CNN за фейковую новость о Салахе

Представитель МИД назвала случившееся "очередным вбросом"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг раскритиковала американский телеканал CNN за сюжет о том, что нападающий египетской сборной по футболу Мохамед Салах якобы намерен покинуть национальную команду из-за политизации его образа в связи с широким освещением встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Еще один вброс, к сожалению, CNN. Якобы нападающий египетской сборной и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, цитирую, "рассматривает возможность покинуть национальную команду", так было сказано, так как недоволен тем, что происходит в Чечне", - обратила внимание дипломат.

"Взяли и придумали. Но если есть такой вброс, который нашли в социальных сетях якобы какие-то неназванные источники, то прежде чем выдавать это на телевидение, можно было бы сделать это вместе с официальной позицией сборной и прямой речью самого игрока", - продолжила Захарова.

При этом она напомнила, что "пресс-служба Федерации футбола Египта сообщила, что ей неизвестно о намерении футболиста покинуть сборную". "Такие грязные приемы тоже используются", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Кадыров подписал указ о присвоении Салаху звания почетного гражданина республики. Он вручил футболисту копию указа и нагрудный значок на ужине в честь сборной Египта, которая на время чемпионата мира по футболу базировалась в Грозном.

В России египтяне не смогли пройти в 1/8 финала ЧМ-2018, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Сначала команда уступила уругвайцам (0:1), затем потерпела поражение от сборной России (1:3), а потом проиграли команде Саудовской Аравии (1:2).