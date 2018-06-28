Площадка фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде будет демонтирована до 1 августа

Площадка расположена на площади Минина и Пожарского и рассчитана на 15 тыс. зрителей одновременно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Площадка фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде, которая возведена к чемпионату мира по футболу, будет демонтирована до 1 августа. Об этом сообщили в четверг ТАСС в региональной дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.

"В соответствии с договором с генеральным подрядчиком фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде, оборудование для проведения мероприятия было предоставлено городу- организатору спортивного праздника в аренду и будет возвращено собственнику по окончании работы фестиваля. Площадка фестиваля - сцена, конструкции, оборудование и другое - будет демонтирована в период с 16 июля до 1 августа", - сказали в пресс-службе.

Площадка расположена на площади Минина и Пожарского и рассчитана на 15 тыс. зрителей одновременно.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.