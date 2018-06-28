Волонтеры в Казани помогли болельщику из Ирана найти инвалидную коляску

Коляска понадобилась для жены болельщика, которая повредила ногу

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Волонтеры в Казани помогли иранскому болельщику во время чемпионата мира по футболу найти и купить инвалидную коляску. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госкомитета по туризму Татарстана.

"За время работы болельщики обращались с нестандартными запросами, таким как: поиск и покупка инвалидной коляски, для жены болельщика из Ирана. Коляска была найдена, и по окончанию чемпионата житель Ирана пожертвует коляску на благотворительность", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС представитель пресс-службы ведомства, коляска понадобилась для жены болельщика, которая повредила ногу.

Всего в туристско-информационные шатры Казани, расположенные в пяти точках города, в период с 13 июня по 25 июня обратились около 17 тыс. человек. Среди самых распространенных вопросов: где обменять деньги, как совершить речные прогулки, запрос на карты города, гиды, экскурсии по Казани и Республике Татарстан, национальную кухню и т.д.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли матчи Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3), Южная Корея - Германия (2:0). На "Казань-Арене" еще пройдут матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).