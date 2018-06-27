Левандовский вошел в стартовый состав сборной Польши на матч ЧМ с японцами

В своем последнем матче на чемпионате мира поляки сыграют с японцами

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовский включен в стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Польши выглядит следующим образом: Лукаш Фабьяньский, Камиль Глик, Бартош Берешиньский, Ян Беднарек, Рафал Кужава, Гжегож Крыховяк, Яцек Горальский, Артур Енджейчик, Пётр Желиньский, Камиль Гросицкий, Роберт Левандовский.

В состав сборной Японии вошли: Эйдзи Кавасима, Юто Нагатомо, Майя Йосида, Томоаки Макино, Хироки Сакаи, Гаку Сибасаки, Хотару Ямагути, Такаси Усами, Готоку Сакаи, Синдзи Окадзаки, Йосинори Муто.

Перед последним туром в группе H у сборных Японии и Сенегала по 4 очка, колумбийцы набрали 3 балла, поляки проиграли два матча и лишились шансов на выход плей-офф.

Игра пройдет в Волгограде, начало - 17:00 мск.