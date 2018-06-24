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28 июня, 16:28
Японские "самураи" приплыли в Волгоград на матч ЧМ со сборной Польши на теплоходе
Болельщики сборной Японии
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Матч группового этапа между командами Японии и Польши станет последним для "Волгоград-Арены" на чемпионате мира

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Улицы Волгограда и даже река Волга накануне матча чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Польши окрасились в синий цвет - в футболках такого цвета играет сборная Японии. Польских болельщиков заметно меньше, но они надеются на победу своей команды в заключительном для нее матче на турнире и рассчитывают вернуться домой с гордо поднятой головой.

Матч группового этапа между командами Японии и Польши станет последним для "Волгоград-Арены" на чемпионате мира. Встреча начнется в 17:00 мск. Перед игрой японцы и поляки с удовольствием делают фото на фоне Мамаева кургана и "Волгоград-Арены", некоторые распевают песни.

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На матч с поляками из Японии приехало около 3 тыс. человек, они заполнили улицы, ресторанчики в центре города. Некоторые из них расхаживают в самурайских нарядах, другие в синих шляпах-котелках и костюмах. Немало японцев перед матчем решили прокатиться по Волге с речной экскурсией, и когда они выходили из теплохода на причал в речпорту Волгограда, казалось, что болельщики приплыли на матч по Волге с берегов Японии.

"Японцы - самураи, поэтому я сегодня в этом наряде. Мы будем драться за победу, мы верим в нашу команду. Конечно, мы не будем совершать харакири, если что-то пойдет не так, но мы даже не думаем об этом, только победа. Наша команда будет играть в оборонительный футбол без шансов для соперника, а когда мы его измотаем, наш нападающий Хонда забьет победный гол", - с уверенностью сказал перед матчем болельщик Момо из Токио.

"Катюша" и "Калинка" от поляков

Поклонников сборной Польши в Волгограде заметно меньше - они гуляют по городу небольшими редкими компаниями, одеты в красные цвета. Несмотря на то, что их команда лишилась шансов на продолжение выступления на турнире, они намерены поддержать сборную. Утром в четверг болельщики устроили настоящий танцевальный и песенный флешмоб - пели и танцевали "Катюшу", "Калинку", дружески обнимались с японскими фанатами.

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Самый известный в Польше 78-летний болельщик Анджей Бобовский, побывавший за последние 40 лет на 11 чемпионатах мира, заявил, что "чемпионат в России очень хорошо организован, это настоящий футбольный праздник". В поддержку сборной Польши Бобовский спел куплет из песни болельщиков этой страны, в которой поклонники призывают свою любимую команду к победе в любых условиях.

Болельщик из Кракова Ярослав признался перед самым матчем, что многие польские фанаты продали свои билеты и уехали обратно, когда команда проиграла два матча подряд. "Мы поехали поддержать нашу команду, надеемся, что она выиграет, чтобы мы вернулись домой с гордо поднятой головой", - отметил преданный своей команде болельщик.

Полячка Сильвия, одетая во все красное, очень эмоционально заявила: "Очень многие раскисли, но мы будем поддерживать наших мальчиков. Им просто не повезло, но мы их не оставим".

Борщу - да, суши - нет

Японские болельщики говорят, что без ума от русской кухни. С видом знатоков они заходят в кафе и уверенно выговаривают русские шипящие: "Бо-эр-щ". Некоторые предпочитаю солянку или шурпа.

"Особенно хочу отметить русскую еду. Я сразу по приезде сказал себе: "Тосихиро, ты в новой стране, поэтому экспериментируй - никаких суши". Я постоянно хожу в местные рестораны, и у меня уже есть любимые блюда: бефстроганов и котлета по-киевски. Борщ нравится, но предпочитаю солянку - там больше колбаски", - поделился своими гастрономическими пристрастиями Тосихиро из Киото.

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Он добавил, что просто восхищен русской культурой, гостеприимством. "Я уже был в Москве, Екатеринбурге, и вот сейчас в Волгограде. Все очень впечатляет и нравится - и культура, и люди. Волгоград очень красивый город над рекой, а статуя Родины-матери на Мамаевом кургане просто потрясает", - признался житель Киото.

Другой болельщик, 60-летний Асано Масаюки из Токио отметил, что в Волгограде очень вкусное пиво. "Думаю, что ближайшие два дня я буду на пивной диете", - улыбается японец. Однако пиво - это не главное. По его словам, "победа сборной Японии - вот зачем мы приехали в Волгоград, вообще за наших ребят болеет вся Япония, мы ведь можем выйти в плей-офф".

Польским болельщикам русская кухня более знакома, в Волгограде даже готовят борщ по-польски: он подается холодным и весьма популярен в волгоградских кафе в почти 40-градусную жару.

Четвертый и последний матч ЧМ-2018 в Волгограде состоится при сильной жаре: в настоящее время воздух прогрелся до 40 градусов. Власти учли опыт прошедших игр и организовали поливку дорог и пешеходных зон вблизи стадиона. Волонтеры раздают перед матчем болельщикам питьевую воду, дежурящие у стадиона медики предупреждают, что находиться на улице без головных уборов небезопасно.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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