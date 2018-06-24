Японские "самураи" приплыли в Волгоград на матч ЧМ со сборной Польши на теплоходе

Матч группового этапа между командами Японии и Польши станет последним для "Волгоград-Арены" на чемпионате мира

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Улицы Волгограда и даже река Волга накануне матча чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Польши окрасились в синий цвет - в футболках такого цвета играет сборная Японии. Польских болельщиков заметно меньше, но они надеются на победу своей команды в заключительном для нее матче на турнире и рассчитывают вернуться домой с гордо поднятой головой. Матч группового этапа между командами Японии и Польши станет последним для "Волгоград-Арены" на чемпионате мира. Встреча начнется в 17:00 мск. Перед игрой японцы и поляки с удовольствием делают фото на фоне Мамаева кургана и "Волгоград-Арены", некоторые распевают песни.

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На матч с поляками из Японии приехало около 3 тыс. человек, они заполнили улицы, ресторанчики в центре города. Некоторые из них расхаживают в самурайских нарядах, другие в синих шляпах-котелках и костюмах. Немало японцев перед матчем решили прокатиться по Волге с речной экскурсией, и когда они выходили из теплохода на причал в речпорту Волгограда, казалось, что болельщики приплыли на матч по Волге с берегов Японии. "Японцы - самураи, поэтому я сегодня в этом наряде. Мы будем драться за победу, мы верим в нашу команду. Конечно, мы не будем совершать харакири, если что-то пойдет не так, но мы даже не думаем об этом, только победа. Наша команда будет играть в оборонительный футбол без шансов для соперника, а когда мы его измотаем, наш нападающий Хонда забьет победный гол", - с уверенностью сказал перед матчем болельщик Момо из Токио. "Катюша" и "Калинка" от поляков Поклонников сборной Польши в Волгограде заметно меньше - они гуляют по городу небольшими редкими компаниями, одеты в красные цвета. Несмотря на то, что их команда лишилась шансов на продолжение выступления на турнире, они намерены поддержать сборную. Утром в четверг болельщики устроили настоящий танцевальный и песенный флешмоб - пели и танцевали "Катюшу", "Калинку", дружески обнимались с японскими фанатами.

Самый известный в Польше 78-летний болельщик Анджей Бобовский, побывавший за последние 40 лет на 11 чемпионатах мира, заявил, что "чемпионат в России очень хорошо организован, это настоящий футбольный праздник". В поддержку сборной Польши Бобовский спел куплет из песни болельщиков этой страны, в которой поклонники призывают свою любимую команду к победе в любых условиях. Болельщик из Кракова Ярослав признался перед самым матчем, что многие польские фанаты продали свои билеты и уехали обратно, когда команда проиграла два матча подряд. "Мы поехали поддержать нашу команду, надеемся, что она выиграет, чтобы мы вернулись домой с гордо поднятой головой", - отметил преданный своей команде болельщик. Полячка Сильвия, одетая во все красное, очень эмоционально заявила: "Очень многие раскисли, но мы будем поддерживать наших мальчиков. Им просто не повезло, но мы их не оставим". Борщу - да, суши - нет Японские болельщики говорят, что без ума от русской кухни. С видом знатоков они заходят в кафе и уверенно выговаривают русские шипящие: "Бо-эр-щ". Некоторые предпочитаю солянку или шурпа. "Особенно хочу отметить русскую еду. Я сразу по приезде сказал себе: "Тосихиро, ты в новой стране, поэтому экспериментируй - никаких суши". Я постоянно хожу в местные рестораны, и у меня уже есть любимые блюда: бефстроганов и котлета по-киевски. Борщ нравится, но предпочитаю солянку - там больше колбаски", - поделился своими гастрономическими пристрастиями Тосихиро из Киото.

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