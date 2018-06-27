Фалькао вошел в стартовый состав сборной Колумбии на матч ЧМ с командой Сенегала

Матч пройдет в четверг в Самаре, начало - 17:00 мск

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий Радамель Фалькао вошел в стартовый состав сборной Колумбии на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сенегала. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью стартовый состав сборной Колумбии выглядит следующим образом: Давид Оспина, Сантьяго Ариас, Ерри Мина, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Карлос Санчес, Матеус Урибе, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао.

В стартовый состав сборной Сенегала вошли: Хадим Н'Диайе, Калиду Кулибали, Юссуф Сабали, Ламин Гассама, Идрисса Гейе, Салиф Сане, Шейху Куяте, Бальде Кейта, Садио Мане, Исмаила Сарр, Мбай Ньянг.

Матч пройдет в четверг в Самаре, начало - 17:00 мск.