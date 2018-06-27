Граффити с изображениями Месси и Роналду в Казани будут соседствовать друг с другом

По информации ТАСС, граффити Месси будет готово в пятницу во второй половине дня

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Граффити, изображающее футболиста Лионеля Месси, должно появиться в Казани к приезду аргентинской сборной на матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Франции, соседствовать оно будет рядом с изображением португальца Криштиану Роналду - его главного конкурента в борьбе за личные награды и рекорды последних лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, которой принадлежит здание, на котором будет изображен капитан аргентинской команды.

Сборная Аргентины прибудет в столицу Татарстана в пятницу, накануне матча с французами, поселится команда в отеле, из окон которого можно увидеть граффити Роналду.

"На здании Казанского регионального центра связи в Казани создается граффити футболиста Месси", - сообщили в Горьковской железной дороге.

По информации ТАСС, граффити Месси будет готово в пятницу во второй половине дня.

Роналду и Месси являются ведущими футболистами двух испанских клубов "Реал" и "Барселона", которые практически каждый год соперничают за победу в национальном чемпионате. Также Роналду и Месси в последние 10 лет конкурируют за "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку мира.

Сборная Португалии также пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, в котором сыграет с уругвайцами. Роналду на турнире в России отличился уже четыре раза, Месси поразил ворота соперника пока только один раз.