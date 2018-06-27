СМИ: испанский болельщик попросил у Путина разрешения пронести барабан на матч с Россией

Мануэль Касерес Артесеро также обратился за содействием к главе кабмина Испании Педро Санчесу и Королевской федерации футбола

МАДРИД, 28 июня. /ТАСС/. Испанский болельщик Мануэль Касерес Артесеро, известный как Маноло-барабанщик, обратился с призывом к президенту России Владимиру Путину разрешить пронести на матч РФ - Испания свой барабан. Об этом сообщила в четверг газета Mundo Deportivo.

По ее информации, болельщик написал электронное письмо российскому лидеру. Кроме того, Маноло также попросил содействия у председателя испанского правительства Педро Санчеса и Королевской федерации футбола. Отмечается, что подданному страны не разрешили два раза проносить барабан на стадионы из соображений безопасности.

За последние несколько десятков лет 69-летний Маноло практически не пропускал игр сборной Испании. Просьбу о помощи пронести свою "визитную карточку" - барабан - на стадион болельщик также распространил через социальные сети.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Групповой этап завершится 28 июня, плей-офф стартует 30 июня. Финал турнира состоится 15 июля. Испанские футболисты по ходу группового этапа чемпионата мира победили сборную Ирана (1:0), а также сыграли вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2).

Команда Испании с пятью очками заняла первое место в группе В и сыграет в 1/8 финала против сборной России, занявшей вторую позицию в квартете А. Встреча состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск. Ожидается, что матч посетит король Испании Филипп VI. Президент РФ Владимир Путин намерен поболеть за российскую сборную в ее матче с командой Испании, однако пока не решил, поедет ли он на стадион.