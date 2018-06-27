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Власти Москвы запустят сервисы поддержки малого бизнеса, стартовавшего во время ЧМ-2018
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По словам Эмиля Петросяна, появится новая услуга подведомственного учреждения "Малый бизнес Москвы" по предоставлению рабочего места на короткий срок

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы запустят несколько программ поддержки для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), который начал свою работу в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель главы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Эмиль Петросян.

"Чемпионат мира по футболу - это уникальное событие для нашей страны и для нашего города. Конечно же, этот чемпионат ждал московский бизнес. Сегодня в Москве более 50 тыс. субъектов МСБ, более половины из них задействованы в торговле, был бизнес, который стартовал к предстоящему мундиалю. Мы решили запустить несколько сервисов в поддержку таких компаний, чтобы они смогли успешно развиваться и после чемпиона мира", - сказал Петросян.

По его словам, появится новая услуга подведомственного учреждения "Малый бизнес Москвы" по предоставлению рабочего места на короткий срок. "Предприниматели, которые работают на чемпионате мира, фактически работают "в полях". И мы хотим предоставить им возможность во время ЧМ иметь оперативное рабочее место на короткий срок. Это услуга будет действовать и после ЧМ, чтобы предприниматели имели возможность продолжать свой бизнес", - отметил Петросян.

Он добавил, что власти также запустят онлайн-академию с образовательной платформой, где владельцы бизнеса, стартовавшего в период чемпионата мира по футболу, смогут пройти обучающие семинары.

Петросян отметил, что с 2017 года в столице выросло количество представителей малого и среднего предпринимательства: гостиничный бизнес - на 16,5%, ресторанный бизнес и доставка продуктов питания - на 17,7%, такси - на 20,0%, услуги по письменному и устному переводу - на 11,0%, туристические услуги - на 8,3%.

Ранее департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы провел ряд образовательных мероприятий для желающих открыть свой бизнес в преддверии чемпионата мира. Были также проведены семинары для стартапов в сфере обслуживания, ресторанного и гостиничного бизнеса.

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