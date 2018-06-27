Матч Россия - Уругвай собрал максимум болельщиков в фан-зоне в Калининграде

Площадку посетили 30 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира Россия - Уругвай 25 июня собрал в фан-зоне в Калининграде максимальное количество зрителей, площадку в течение дня посетили 30 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции зампредседателя областного правительства Александр Рольбинов.

"В этот день фан-зону посетило 30 тыс. человек, это для нас очень большая цифра", - сказал Рольбинов, добавив, что во время матча, несмотря на дождь, площадка, рассчитанная на 15 тыс. человек, была заполнена полностью. Часть зрителей находилась рядом с фан-зоной и наблюдала за игрой из-за ее пределов.

В среднем в день калининградскую фан-зону посещают от 15 до 20 тыс. человек, и власти довольны ее работой, сообщил зампред областного правительства. Максимальная нагрузка на площадку, по его словам, ожидается и в четверг, в этот день на стадионе "Калининград" матч проведут сборные Англии и Бельгии. "Думаю, мы сегодня побьем пики и все предыдущие наши рекорды", - сказал он, добавив, что региональные власти не ожидают никаких проблем в связи с прибытием большого числа болельщиков из Англии и Бельгии.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде уже прошли встречи Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Встреча между сборными Англии и Бельгии 28 июня станет завершающей для региона.