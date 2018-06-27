Волонтеры ЧМ-2018 укрепили береговой защитный вал на Куршской косе

Береговой защитный вал, который называется авандюна, на Куршской косе строился на протяжении XIX века путем соединения отдельных приморских дюн с помощью удерживающих песок конструкций в сплошной вал

Береговой защитный вал, который называется авандюна, на Куршской косе строился на протяжении XIX века путем соединения отдельных приморских дюн с помощью удерживающих песок конструкций в сплошной вал. Постепенно море разрушает авандюну, и ее необходимо постоянно восстанавливать. Участок, на котором работали волонтеры, не доступен для техники. Укреплением авандюны занимались 123 волонтера из 40 городов России, а также Колумбии, Иордании, Индии, Марокко, Польши и США.

Волонтер из Иордании Касим Амин отметил доверительные отношения, которые сложились в команде за время работы. "Нам здесь всем нравится природа, культура, но самое важное - это люди, - сказал Амин. - Здесь замечательные люди, и со всеми мы ощущаем родство, как если бы у нас было одно сердце на всех. Здесь все так здорово, я затрудняюсь выразить все, но это как европейский привкус с русской сердечностью".

Индийскому волонтеру Виноду Тхангараджу понравилось на Куршской косе. "Это моя первая поездка в европейскую страну, - сказал волонтер. - Мне очень нравится погода, погода - самое хорошее впечатление от России. Люди здесь, в Калининграде, очень дружелюбные, я ни разу не почувствовал себя в чужой стране, мне очень нравится это место".

Калининград принял три матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Еще одна игра между сборными Бельгии и Англии пройдет в четверг.