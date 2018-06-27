Семшов: сборная России на ЧМ сильнее команды времен Хиддинка, она может обыграть испанцев

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года уверен, что в матче со сборной Испании россиянам нужно атаковать

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная России, играющая на чемпионате мира по футболу - 2018, сильнее команды эпохи работы с ней голландца Гуса Хиддинка, и ей по силам выиграть у испанцев в плей-офф. Таким мнением с журналистами поделился бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов.

"Мне трудно говорить о сборной Испании этого поколения, я не играл против нее. От той сборной голова кругом шла - Сильва, Вилья, Торрес... Та сборная сметала все на своем пути, она была посильнее, а сейчас у них команда немного другого плана, и как показывают игры, с ней можно справляться, - отметил Семшов. - А наша сегодняшняя сборная сильнее той, 2008 года. В ней больше индивидуально сильных футболистов".

"Тогда все знали, чем заниматься на поле, были сильные футболисты, ведь не зря после чемпионата Европы многие уехали в зарубежные клубы. У нас было своего рода разделение - кто-то таскает рояль, кто-то на нем играет, и в совокупности это, плюс атмосфера в команде сыграли свою роль. Себя я отношу к тем, кто таскал рояль, кто-то должен делать черновую работу, кто-то индивидуальную. Сегодня сборная сильнее той в сумме талантов", - считает бывший полузащитник.

Семшов уверен, что в матче со сборной Испании россиянам нужно атаковать: "Хиддинк нас тогда раскусил, он понял, что мы бесшабашные - не для русских засиживаться в обороне, вот и в матче с испанцами нужно атаковать, а армия болельщиков поддержит. Вместе с тем надо понимать - права на ошибку нет, ее цена очень велика, но если нас боятся - нас уважают. Футбол изменился, гранды остались только на бумаге - Германия едет домой (с ЧМ-2018), Аргентина была на грани".

Сборные России и Испании сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля в московских "Лужниках".