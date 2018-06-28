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28 июня, 14:26
Иностранные болельщики ЧМ-2018 высоко оценили качество медицинской помощи в Волгограде
Болельщики из Нигерии
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Одному из иностранных болельщиков провели операцию после инфаркта

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, остались довольны медицинской помощью, оказанной им в Волгограде. Несколько иностранцев обратились за помощью в местную Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25.

21 июня был госпитализирован 59-летний исландец с инфарктом миокарда. Ему была проведена операция по установке стента, и через три дня он был выписан из больницы. Матч Исландия - Нигерия, на который болельщик приехал в Волгоград, он посетить не смог.

Английский болельщик попал в ДТП, в результате которого получил сотрясение мозга и многочисленные переломы. Врачи городской больницы Волгограда оказали ему качественную своевременную помощь.

Иностранные болельщики обращались к врачам в связи с плохим самочувствием, вызванным тепловым ударом, и острыми симптомами аллергии. Одному из болельщиков сборной Нигерии стало плохо сразу по приезде в Волгоград. Раяю Оладимо Олалере был госпитализирован с железнодорожного вокзала. Обследование показало высокий уровень сахара в крови.

"Я чувствовал себя плохо, мне была необходима помощь, и я был отправлен в больницу, - сказал Олалере. - Я не могу даже назвать точное число врачей и медсестер, которые пришли мне на помощь и поставили меня на ноги. Сейчас я стою здесь, здоровый и полный сил. Я хочу призвать все страны стремиться к тому, что делает Россия: прекрасная медицинская помощь, хорошая безопасность, дружелюбные люди".

К чемпионату мира по футболу было отремонтировано 16 городских больниц, в частности в Волгограде. На территории больницы была построена вертолетная площадка. В 2017 году регион получил санитарный вертолет по федеральной программе. Волгоград принимает четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

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