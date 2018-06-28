Фасио: сборная Аргентины обрела уверенность в себе после победы над нигерийцами на ЧМ

В 1/8 финала команда Хорхе Сампаоли сыграет против сборной Франции, матч пройдет в Казани 30 июня

БРОННИЦЫ /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины обрели уверенность в себе после победы над командой Нигерии в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил защитник аргентинской команды Федерико Фасио.

В среду аргентинцы обыграли команду Нигерии со счетом 2:1, что позволило им выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе D.

"После победы над нигерийцами мы чувствуем себя более уверенно, - сказал Фасио. - Мы знаем, что в нашей команде собраны отличные игроки, и мы должны этим пользоваться. Мы - сплоченный коллектив, который хочет расти день ото дня: и хоть раньше нам не удавалось показать свою лучшую игру, это не отменяет наших целей".

В 1/8 финала команда Хорхе Сампаоли сыграет против сборной Франции, матч пройдет в Казани 30 июня. Защитник отметил, что подготовка сборной Аргентины к игре с французами проходит хорошо. "Мы не следим за тем, что говорят о будущем матче во Франции или где-то еще, - сказал он. - Готовимся к матчу наилучшим образом, подходим к игре с мыслями о 1/4 финала".

Полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо считает, что его команда должна воспользоваться слабыми сторонами в игре французской сборной. "Каждый матч нужно играть, как будто он последний, мы добрались до 1/8 финала, нужно наслаждаться этим и играть на максимум, - сказал футболист. - Думаю, сборная Франции очень сильна, у них есть очень хорошие игроки, и команда все делает правильно. Но мы знаем, что также у них есть слабые стороны, которыми нужно воспользоваться".

Чемпионат мира завершится 15 июля.