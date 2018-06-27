Фернандес: игра сборной России не сильно изменится в матче 1/8 финала с испанцами

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники"

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Игра сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании не претерпит серьезных изменений по сравнению с предыдущей встречей, в которой россияне проиграли уругвайцам (0:3). Об этом журналистам заявил защитник российской команды Марио Фернандес.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

"Думаю, в матче с испанцами наша игра заметно не изменится, - сказал он. - Мы неплохо играли с уругвайцами, несмотря на счет. И рассчитываем, что в 1/8 финала также покажем хорошую игру. У нас была отличная подготовка к чемпионату мира, и мы подходим во всеоружии к этому матчу".

"Несмотря на не совсем убедительное выступление в групповом раунде, сборная Испании остается сильным соперником, - добавил он. - Все линии этой сборной укомплектованы сильными игроками. Но мы рассчитываем победить их за счет поддержки болельщиков. Этот чемпионат мира уже показал, что непобедимых команд нет".