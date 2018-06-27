Карвахаль: Йерро показал себя хорошим тренером для сборной Испании по футболу

Игрок отметил, что сейчас для команды очень важно улучшить игру в защите

Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до чемпионата мира по футболу в России в связи с тем, что подписал контракт с "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола. Вместо него тренерский штаб возглавил работник федерации, бывший футболист сборной Фернандо Йерро.

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Фернандо Йерро показал себя хорошим тренером для национальной сборной Испании, возглавив ее накануне чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сказал защитник команды Даниэль Карвахаль.

"Я считаю, что он более чем способен [быть тренером национальной сборной], мы с ним прекрасно работаем. И более того, он не только руководит сборной. С ним мы готовы бороться до конца [на чемпионате мира]", - сказал Карвахаль.

Он отметил, что сейчас для команды очень важно улучшить игру в защите. "Нам забивали очень легкие голы из-за наших ошибок, а не потому что они [соперники] были хороши, этой задаче нам надо посвятить больше внимания. Одно дело, что мы забиваем. Но также нам надо иметь и хорошую защиту", - уверен футболист.

Карвахаль добавил, что на текущем чемпионате довольно много неожиданностей. "Есть такие сюрпризы, сильные иногда выбывают. Это отражает то, что представляет собой современный футбол. Многие хотят выиграть у сильных, и если ты не работаешь, то ты поигрываешь", - прокомментировал он один из таких случаев - поражение сборной Германии от футболистов Южной Кореи, которое не позволило ей выйти в плей-офф.

Испанские футболисты по ходу группового этапа чемпионата мира победили сборную Ирана (1:0), а также сыграли вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). Команда Испании с пятью очками заняла первое место в группе В и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против сборной России. Встреча состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.