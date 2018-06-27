Карвахаль: Йерро показал себя хорошим тренером для сборной Испании по футболу

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Фернандо Йерро показал себя хорошим тренером для национальной сборной Испании, возглавив ее накануне чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сказал защитник команды Даниэль Карвахаль.
Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до чемпионата мира по футболу в России в связи с тем, что подписал контракт с "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола. Вместо него тренерский штаб возглавил работник федерации, бывший футболист сборной Фернандо Йерро.
"Я считаю, что он более чем способен [быть тренером национальной сборной], мы с ним прекрасно работаем. И более того, он не только руководит сборной. С ним мы готовы бороться до конца [на чемпионате мира]", - сказал Карвахаль.
Он отметил, что сейчас для команды очень важно улучшить игру в защите. "Нам забивали очень легкие голы из-за наших ошибок, а не потому что они [соперники] были хороши, этой задаче нам надо посвятить больше внимания. Одно дело, что мы забиваем. Но также нам надо иметь и хорошую защиту", - уверен футболист.
Карвахаль добавил, что на текущем чемпионате довольно много неожиданностей. "Есть такие сюрпризы, сильные иногда выбывают. Это отражает то, что представляет собой современный футбол. Многие хотят выиграть у сильных, и если ты не работаешь, то ты поигрываешь", - прокомментировал он один из таких случаев - поражение сборной Германии от футболистов Южной Кореи, которое не позволило ей выйти в плей-офф.
Испанские футболисты по ходу группового этапа чемпионата мира победили сборную Ирана (1:0), а также сыграли вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). Команда Испании с пятью очками заняла первое место в группе В и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против сборной России. Встреча состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.