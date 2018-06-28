Маттеус назвал сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира по футболу в России

Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной Германии считает, что у бразильцев отличная линия атаки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус назвал команду Бразилии фаворитом проходящего в России мирового первенства. Об этом он рассказал журналистам.

"Я считаю сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира. Я видел эту команду не только на этом турнире, но и во многих матчах в последние год-два. Главный тренер Тите изменил систему игры, и теперь команда играет гораздо более дисциплинированно в обороне. В атаке много скоростных нападающих, на скамейке много сильных игроков - все это делает сборную Бразилии очень сильной", - сказал Маттеус.

Сборная Бразилии на групповом этапе сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1), а затем обыграла костариканцев (2:0) и сербов (2:0). В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдет 2 июля в Самаре.