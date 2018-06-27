Вратарь сборной России Лунев надеется на хорошую поддержку трибун в матче 1/8 финала ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев надеется, что в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами болельщики будут лучше поддерживать команду, нежели в матче открытия. Об этом Лунев заявил журналистам.
Матч 1/8 финала турнира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". На этой арене прошел матч открытия турнира, в котором россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
"Надеюсь, во встрече с испанцами у нас будет более солидная поддержка, нежели в матче открытия, - сказал он. - Именно поддержка трибун в матче с саудовской командой вызвала у меня недопонимание, поскольку в Санкт-Петербурге болельщики поддерживали качественнее".
По его мнению, сборная России может обыграть испанцев за счет четко выполненного плана на игру. "Также можем обыграть их за счет самоотдачи и полной концентрации в каждом игровом моменте", - подчеркнул вратарь.
Лунев также назвал российских игроков, которые могут повторить достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего три гола в матче первого тура группового раунда с испанцами (3:3). "У нас все могут - Александр Головин, Артем Дзюба, Федор Смолов", - поделился мнением вратарь.