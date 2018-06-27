Вратарь сборной России Лунев надеется на хорошую поддержку трибун в матче 1/8 финала ЧМ

По мнению голкипера, сборная России может обыграть испанцев за счет четко выполненного плана на игру

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев надеется, что в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами болельщики будут лучше поддерживать команду, нежели в матче открытия. Об этом Лунев заявил журналистам. Матч 1/8 финала турнира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". На этой арене прошел матч открытия турнира, в котором россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.