Игрок "Реала" отметил высокую результативность сборной России перед матчем 1/8 финала ЧМ

Даниэль Карвахаль отметил, что голы, которые были за время чемпионата забиты в ворота испанцев, являются следствием их собственных ошибок

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Сборная России, с которой испанским футболистам предстоит встретиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, является опасным соперником, который хорошо играет и в атаке, и в обороне, заявил в четверг журналистам защитник сборной Испании, футболист мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль.

Испанские футболисты по ходу группового этапа чемпионата мира победили сборную Ирана (1:0), а также сыграли вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). Команда Испании с пятью очками заняла первое место в группе В и сыграет в 1/8 финала против сборной России, занявшей вторую позицию в квартете А. Встреча состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.

"Россия забила в двух первых матчах восемь голов. В игре с ними нам следует быть сосредоточенными, постараться не допускать ошибок и искоренить слабые места. Нам будет противостоять очень сильная команда, имеющая быструю атаку и организованную оборону", - сказал Карвахаль.

Он отметил, что голы, которые были за время чемпионата забиты в ворота испанцев, являются следствием их собственных ошибок. "Возможно, есть недостаток концентрации, например, к голу в матче против марокканцев привело недопонимание между Серхио [Рамосом] и Андресом [Иньестой], но все мы ошибаемся", - сказал защитник.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Групповой этап завершится 28 июня, плей-офф стартует 30 июня. Финал турнира состоится 15 июля.