Маттеус: сборная Германии не показала ничего из того, что сделало ее победителем ЧМ-2014

Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф впервые в истории

В среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2. Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф впервые в истории. Ранее они проиграли мексиканцам со счетом 0:1 и победили шведов (2:1).

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу на чемпионате мира в России не показала ничего, что сделало ее победителем турнира четыре года назад. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал чемпион мира 1990 года в составе немецкой сборной Лотар Маттеус.

"Это было плохое выступление сборной Германии на чемпионате мира. С такой игрой, как вчера и в предыдущих матчах, невозможно рассчитывать на выход из группы", - сказал Маттеус.

"Ошибки допустили все - начиная с тренера и заканчивая игроками. Многие футболисты не показали хорошей игры. У нас не было командного духа и всего того, что сделало нас чемпионами мира четыре года назад в Бразилии", - также отметил он.

Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв сразу после матча заявил, что он пока не определился со своим будущим. "Еще очень рано, чтобы принимать какое-то решение по Лёву. Надеюсь, что будет принято правильное взвешенное решение. Лёв на протяжении 12 лет прекрасно работал со сборной, на каждом турнире команда проходила очень далеко", - отметил Маттеус.

Сборная Германии является действующим чемпионом мира. С 2002 года немцы всегда входили в тройку призеров на чемпионатах мира, став первой командой, которой это удавалось на четырех мировых первенствах подряд. На турнире 2002 года они завоевали серебро, в 2006-м и 2010-м - бронзу, в 2014-м - золото. В 2017 году сборная Германии выиграла Кубок конфедераций.