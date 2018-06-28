В Ростове-на-Дону прошел общегородской выпускной, в ходе которого глава региона Василий Голубев призвал всех болеть за российскую сборную

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. выпускников Ростова-на-Дону вместе пожелали удачи сборной России в 1/8 чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Ребята, окончившие школы областного центра, собрались на общегородской выпускной, в рамках которого поддержали нашу сборную, трижды проскандировав "Россия!", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что всего в Ростове-на-Дону среднюю школу в этом году окончили около 4 тыс. человек.

"Ваш главный школьный день наступил. Он навсегда останется в вашей памяти еще и потому, что выпускной проходит в дни, когда Россия, Ростов-на-Дону принимают чемпионат мира по футболу", - заметил губернатор региона Василий Голубев.. Он призвал всех болеть за российскую сборную и пожелать ей успехов в предстоящем 1 июля матче.

Глава региона заметил также, что в нынешнем году со школой в Ростовской области попрощались более 16 тыс. молодых людей, из них 2,5 тыс. окончили школу с золотой или серебряной медалью. Еще 728 ребят своей прилежной учебой заслужили региональные медали. Голубев выразил уверенность в том, что какой бы выбор ни сделали выпускники 2018 года, этот выбор будет осознанным. "Верю, что он будет связан с родной землей и желанием принести ей пользу", - заметил Голубев, напомнив, что именно сегодняшней молодежи предстоит в будущем развивать Придонье и город Ростов-на- Дону.