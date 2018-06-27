Волонтеры от 16 до 76 лет из трех стран помогают гостям ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Волонтеры от 16 до 76 лет из трех стран задействованы в Нижнем Новгороде для помощи гостям чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в четверг журналистам директор департамента культуры городской администрации Наталья Суханова.
"На чемпионате работают 1100 аккредитованных волонтеров. Если говорить о возрастной категории, то это в основном молодые люди от 16 лет, большинство - девушки. Самому старшему волонтеру 76 лет, а всего у нас 35 серебряных волонтеров (старше 50 лет - прим. ТАСС)", - сказала она.
По ее словам, в городе работают 10 иностранных добровольцев - из Китая и Замбии. Все они на общих началах прошли аккредитацию и подготовку.
"Наши добровольцы знают как минимум один язык. К тому же прошли языковую подготовку: испанский, немецкий, английский. У каждого волонтера есть разговорник", - добавила Суханова.
Ранее в Нижнем Новгороде состоялись матчи чемпионата мира Швеция - Южная Корея (1:0), Аргентина - Хорватия (0:3), Англия - Панама (6:1), Швейцария - Коста-Рика (2:2). Город также примет матч 1/8 финала и игру четвертьфинала.