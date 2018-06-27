Волонтеры от 16 до 76 лет из трех стран помогают гостям ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

В городе работают 10 иностранных добровольцев - из Китая и Замбии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Волонтеры от 16 до 76 лет из трех стран задействованы в Нижнем Новгороде для помощи гостям чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в четверг журналистам директор департамента культуры городской администрации Наталья Суханова.

"На чемпионате работают 1100 аккредитованных волонтеров. Если говорить о возрастной категории, то это в основном молодые люди от 16 лет, большинство - девушки. Самому старшему волонтеру 76 лет, а всего у нас 35 серебряных волонтеров (старше 50 лет - прим. ТАСС)", - сказала она.