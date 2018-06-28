Семшов: благодаря ЧМ в России молодежь сможет заниматься футболом в спортшколах

По мнению бронзового призера чемпионата Европы 2008 года нужно уделять внимание детскому и юношескому футболу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Молодежь благодаря проведению чемпионата мира в России получит возможность заниматься футболом не только во дворах, но и в спортивных школах. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководителями регионов, на территориях которых проводятся матчи турнира, обеспечить эффективное использование наследия чемпионата для организации и проведения крупных спортивных соревнований и мероприятий. Соответствующий пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии" от 7 июня.

"Уровень нашего футбола еще не достиг того, к чему мы все стремимся. Молодежь, которая следит за чемпионатом мира, будет заниматься не только во дворах, но и в спортшколах, и я думаю, что стадионы будут задействованы для этого", - сказал он.

"Нужно уделять внимание детскому и юношескому футболу, чтобы специалисты были обучены. Зачастую встречаешь тренеров, которые не знают, как общаться с детьми, поскольку сами не играли. Техническая оснащенность закладывается в детстве, остальное можно подтянуть на разных возрастах. Поэтому хочется, чтобы этот чемпионат мира не прошел даром для нашего футбола, и он должен послужить толчком для развития футбола в массовый вид спорта", - добавил Семшов.

При подготовке к чемпионату мира 10 арен были построены, а стадион "Лужники" и арена в Екатеринбурге подверглись глобальной реконструкции. Также для подготовки команд были реконструированы 64 учебно-тренировочные базы.