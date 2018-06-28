Маттеус: болельщики в России могут быть счастливы, что у них на ЧМ есть такая сборная

Российская команда заняла второе место в группе A и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские болельщики могут быть счастливы тем, какая сборная представляет их страну на домашнем чемпионате мира. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус. Сборная России на групповом этапе обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и проиграла уругвайцам (0:3). Команда заняла второе место в группе A и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.