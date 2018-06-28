Маттеус: болельщики в России могут быть счастливы, что у них на ЧМ есть такая сборная

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские болельщики могут быть счастливы тем, какая сборная представляет их страну на домашнем чемпионате мира. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус.
Сборная России на групповом этапе обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и проиграла уругвайцам (0:3). Команда заняла второе место в группе A и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.
"Я не удивлен выступлением сборной России, потому что я знаю русский характер. Да, в матче с Уругваем было поражение, но это сильный соперник, а сборная России долго играла вдесятером. В матче с уругвайцами сборная России не играла сердцем, как это было и два года назад на чемпионате Европы во Франции. Думаю, болельщики в России могут быть счастливы, что у них есть такая сборная", - сказал Маттеус.
В 1/8 финала сборная России встретится с командой Испании. "Впереди сложный матч с испанцами, которые будут фаворитами. Но в последние две недели вы могли убедиться, что в футболе все возможно. Вы должны верить, а команда сыграть со всей страстью и командным духом", - отметил Маттеус.
Матч Испания - Россия пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".