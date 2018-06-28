Монастырь в центре Москвы проводит для футбольных болельщиков концерты колокольного звона

В Высоко-Петровском монастыре также проводят богослужения на английском языке

"С начала чемпионата мира устраиваем для гостей монастыря концерты колокольного звона. Организованные группы болельщиков приходят редко, но ручеек болельщиков- одиночек струится по всем центральным улицам Москвы. Братия с радостью терпит порой повторяющиеся мелодии, уповаем и на терпение соседей", - отметил он.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Высоко-Петровский монастырь, расположенный в центре Москвы на улице Петровка, проводит для гостей чемпионата мира по футболу концерты колокольного звона, а также богослужения на английском языке. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook наместник монастыря Игумен Петр (Еремеев).

Игумен Петр также рассказал, что на днях в монастыре совершили литургию на английском языке, "на которую были приглашены гости столицы, исповедующие православную веру, а также все, кто интересуется русской культурой и историей". После богослужения его участников напоили чаем из дровяного самовара.

"Языки нашего общения - английский, французский, немецкий, итальянский, болгарский, русский. Также для иностранных посетителей древней обители мы отдельным тиражом издали просветительские буклеты на английском языке", - отметил отец Петр.

Специальные встречи для болельщиков из разных стран проводит и храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, который находится неподалеку от московской фанзоны. Как рассказал ТАСС его настоятель протоиерей Андрей Новиков, он и сам посещал фанзону, чтобы пообщаться с гостями чемпионата.

"Знакомимся с болельщиками, объясняем для некоторых необычную информацию: оказывается Русская церковь - это не католики! Приглашаем в храм на чаепитие, потихоньку начинают подходить. Пообщался с мексиканцами, колумбийцами, японцами, шведами и марокканцами, а сербы окружили, обняли, сказали, что болеют за Россию, попросили благословить флаг", - рассказал отец Андрей. Сотрудники прихода также раздают в фанзоне брошюры о православии и об истории храма на русском, английском и китайском языках.